Lego vil lære de mindste at programmere

Lego har netop præsenteret nyt byggesæt, der skal lære små børn simple former for kodning.

- Vi ved, at børn drømmer om at give deres Lego liv. Vores hovedambition med Lego Boost er at opfylde det mål, siger Simon Kent, der er chefdesigner for Lego, i en pressemeddelelse fra den danske legetøjsgigant.

Lego udsender nu et nyt byggesæt, der skal lære de yngste at kode.

Lego Boost er et byggesæt, hvor der på forhånd indgår fire robotfigurer. De kan alle få liv ved simpel kodning, så de for eksempel kan bevæge sig, sige lyde og have en form for personlighed.

Kodningen foregår i et forholdsvis simpelt app-baseret kodningsmiljø. Kodestumperne sættes sammen i en række blokke, der er defineret på forhånd. Dermed introduceres børnene til kodning på en forholdsvis overskuelig måde.

Lego Boost er målrettet børn fra syv år og op. Selv om de undervejs stifter bekendtskab med simpel kodning, er Legos mål ikke først og fremmest belærende.

- Børnene skal først og fremmest have det sjovt - og så have en oplevelse af, at man kan lege nærmest ubegrænset med det her. Kodningen er bare et værktøj, der skal bringe dem dertil, siger Simon Kent.

Lego Boost styres af en såkaldt Move Hub, der er en Legoklods med en indbygget sensor. Her til kan tilføje forskellige enheder, som for eksempel motorer.

Ud over de fire figurer i sættet, kan det også kombineres med andre Lego-sæt som Lego City, Lego Ninjago, Lego Batman og Lego Friends.

Lego har tidligere udsendt en større serie, der også indbefattede programmering. Det skete med Lego Mindstorms, hvor motorer og forskellige typer af sensorer også spillede en vigtig rolle.

Den serie var dog målrettede lidt ældre børn fra 10 år og op.