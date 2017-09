Lego-formand: Vi skal have nulstillet organisationen

Som forhenværende administrerende direktør i Lego er bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudstorp ikke bleg for at tage sin del af ansvaret for, at Billund-koncernen i årets første seks måneder har noteret sig en nedgang i salget.

På en telekonference tirsdag erkender han, at der er begået fejl i virksomhedens vilde vækstperiode det seneste årti.

- Vi er skuffede over resultatet. Det er en konsekvens af beslutninger, som jeg har truffet, og som jeg derfor også føler mig ansvarlig for.

- Det er noget, vi har påført os selv, og det er på en måde positivt. For det betyder også, at vi kan gøre noget ved det, siger han.

Det, der skal gøres, er relativt omfattende. 1400 af Legos mere end 18.000 ansatte skal finde sig et andet arbejde som følge af en omstrukturering.

- Vi trykker på reset-knappen. Vi føler, at det er nødvendigt at nulstille forventningerne og skalere organisationen ned.

- Vi skal have færre lag i hierarkiet, en simplere ledelsesstruktur, og så skal vi knytte markederne tættere til topledelsen, siger bestyrelsesformanden.

Han understreger, at det er smertefuldt at måtte sige farvel til så mange dedikerede medarbejdere, hvoraf mellem 500 og 600 skal findes i og omkring hovedkvarteret i Billund.

- Vi har altid prioriteret at være en virksomhed, der gør en forskel i lokalsamfundet.

- Men en forudsætning for at gøre en forskel er, at vi er konkurrencedygtige. Hvis ikke vi er det, kan vi ikke skabe nye job fremover.

- Derfor har vi set os nødsaget til at nedlægge stillinger i Billund. Vi håber, at den stærke danske økonomi vil gøre det nemt for de berørte at finde arbejde igen, siger Jørgen Vig Knudstorp.

Lego indleder samtaler med berørte ansatte i midten af oktober og håber at have alle afskedigelser på plads inden nytår.

Jørgen Vig Knudstorp afløste Kjeld Kirk Christiansen som administrerende direktør i 2004, hvor virksomheden var i dyb krise.

Siden er det lykkedes at få vendt forretningen med store vækstrater til følge.

Knudstorp stoppede som direktør med udgangen af sidste år og blev i stedet bestyrelsesformand.

1. oktober tiltræder tidligere Danfoss-koncernchef Niels B. Christiansen som ny administrerende direktør i Lego.