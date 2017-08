Lego-formand: Ny direktør brænder for klodser

Bali Padda er 61 år, og derfor ville briten inden for en overskuelig årrække skulle afløses af en anden.

Da den tidligere Lego-koncernchef Jørgen Vig Knudstorp ansatte Bali Padda som sin afløser i slutningen af sidste år, vidste han godt, at det var en midlertidig løsning.

Men Knudstorp, der nu er bestyrelsesformand for Lego Group, havde ikke regnet med, at han allerede nu ville have den nye mand på plads.

- Jeg vidste også godt, at det ikke ville være en nem opgave. Men så skete der det, at Niels B. Christiansen stoppede på Danfoss, og så kom han og jeg i kontakt, fortæller Knudstorp.

Niels B. Christiansen overtager ansvaret for legetøjsproducenten 1. oktober, og han har tilsyneladende alt det, der skal til for at lykkes i virksomheden.

- Det allervigtigste for mig har været at mærke hans enorme glæde for produktet og hans dybe interesse for virksomheden.

- Samtidig er han meget nede på jorden, nysgerrig og dybt kompetent. Han er en utrolig rar fyr, der er interessant at være sammen med.

- Derfor er jeg sikker på, at det her kan blive godt, siger bestyrelsesformanden.

Han havde ikke på forhånd en idé om, at den nye direktør skulle være en dansker.

- Hvis det ikke skulle være en dansker, skulle det være en person, der virkelig forstår det danske afsæt.

- Hvis man er dansker, er det omvendt uhyre vigtigt, at man ikke er så dansk, at man ikke forstår at drive virksomhed i Rusland, Kina, USA og hvor vi ellers er til stede i verden.

Niels B. Christiansen må som tidligere topchef i Danfoss siges at passe på den beskrivelse.

Aftalen er, at han tiltræder 1. oktober og bruger de kommende tre måneder med Bali Padda og bliver sat ind i virksomheden.

Selv om Niels B. Christiansen stoppede som Danfoss-direktør 1. juli, sidder han fortsat på en række bestyrelsesposter, blandt andet i A.P. Møller-Mærsk og William Demant.

Det er ifølge Jørgen Vig Knudstorp aftalt, at han i forbindelse med ansættelsen hos Lego indskrænker sin bestyrelsesportefølje.