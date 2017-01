Flere jobparate udlændinge trækker dansk ledighed op

Den stigende ledighed hænger nøje sammen med, at flere og flere personer på integrationsydelse bliver erklæret parate til at tage et job, skriver Danmarks Statistik.

Ifølge Mette Hørdum Larsen, økonom i LO, betyder det, at disse personer går fra at være helt uden for arbejdsstyrken til at blive talt med som arbejdsløse.

- Overordnet set er der fortsat godt gang i arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen stiger stadig solidt, og arbejdsløsheden ventes også at genoptage faldet, skriver Mette Hørdum Larsen i en kommentar.

Nytilkomne flygtninge og familiesammenførte kommer på integrationsydelse, der udgør et lavere beløb end kontanthjælp. Det samme gør danskere, der har boet i udlandet i mindst syv af de seneste otte år.

Alene fra oktober til november steg antallet af ledige personer på integrationsydelse med 2000. Fra juni til oktober steg antallet tilsvarende med cirka 3000.

Selv om ledigheden steg lidt i november, ligger ledighedsprocenten altså fortsat stabilt på 4,2 procent.

Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv kalder det en kedelig udvikling, at ledigheden er stagneret.

- Flere steder i landet har ledigheden nået et kritisk niveau, hvor det er svært for et stigende antal virksomheder at få dækket efterspørgslen efter arbejdskraft, siger Peter Halkjær, arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv, i en kommentar.

Bruttoledigheden, som medregner ledige i aktivering, er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år.