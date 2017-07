Ledigheden steg en smule i maj

Arbejdsløsheden er den seneste tid steget en anelse. Men indtil nu har det mest skyldtes, at flere personer på integrationsydelse er blevet vurderet til at kunne tage et arbejde og derfor talte med i ledighedsstatistikken.

Danmarks Statistik bemærker dog, at maj måneds ledighedsstigning ikke udelukkende kan forklares med, at flere personer på integrationsydelse vurderes at kunne tage et arbejde.

Alligevel mener Erik Bjørsted, cheføkonom ved Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ikke, at dagens tal er udtryk for at festen på arbejdsmarkedet er ved at ebbe ud.

- Beskæftigelsen, som er den vigtigste vejrhane, vokser nemlig fortsat rigtig pænt. Arbejdsløsheden ventes at falde igen omend ikke så kraftigt. Det skyldes, at arbejdsstyrken samtidig forøges markant de kommende år, siger han.