Artiklen: Lars Rebien skabte et milliardimperium for aktionærerne

Lars Rebien skabte et milliardimperium for aktionærerne

Med Lars Rebien ved roret har Novo Nordisk skabt et enormt, globalt selskab inden for behandling af diabetes, siger anaytiker.

Lars Rebien Sørensen blev administrerende direktør for Novo Nordisk i 2000. Det skete, da selskabet splittede aktiviteterne inden for enzymer ud i det, der i dag hedder Novozymes og det, der hedder Novo Nordisk.

- Lars Rebien har betydet rigtigt, rigtigt meget for selskabet. Det mest udtalte har været hans intense fokus på diabetes. Han kunne tidligt i sin periode have gjort det, mange andre medicinalselskaber gjorde, nemlig at sprede sig over mange områder.

- Der holdt han fast på et benhårdt fokus på diabetes. Det har gjort Novo Nordisk i stand til at have en produktportefølje, der har gjort dem markedsledende de seneste mange, mange år, siger Novo Nordisk-analytiker ved Sydbank Søren Løntoft Hansen.

Det fokus har skabt en voldsom vækst for Novo Nordisk. I 2000 omsatte selskabet for 20,8 milliarder kroner og havde et resultat på 3,1 milliarder kroner.

I 2015 lød de tal på 108 milliarder kroner og et nettoresultat på 35 milliarder kroner.

Den samme vej er det gået for Novo Nordisks markedsværdi. Ifølge tal fra Bloomberg kostede en aktie i Novo Nordisk 18,13 kroner på 2000's første handelsdag.

Da børsen lukkede onsdag var kursen 312,70 kroner, en stigning på 1625 procent. Ifølge Bloomberg var markedsværdien af Novo Nordisk onsdag ved lukketid 800,7 milliarder kroner.

Novo Nordisk voksede sig så stort, at det mere eller mindre alene var årsag til, at fondsbørsen måtte revidere Danmarks toneangivende aktieindeks, fordi udviklingen i aktien overskyggede alle andre aktier.

Dertil kommer de udbytter, Novo Nordisk har sendt tilbage til aktionærerne de seneste mange, mange år.

- Investorerne har nydt godt af hans ledelsesperiode, det må man sige. Så ud fra en investorsynsvinkel har Lars Rebien Sørensen været et ganske godt bekendtskab, siger Søren Løntoft Hansen.