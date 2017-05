Langt flere seniorer bliver på jobbet

Ifølge analysen er beskæftigelsen for personer over 60 år steget med 32.500 siden 2013. Dermed er der nu 208.033 danskere over 60 år i beskæftigelse - en stigning på mærkbare 19 procent.

- Det, som er sket over de senere år, er, at beskæftigelsesfrekvensen for dem over 60 år er steget betydeligt, siger professor i økonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen til Berlingske Business.

- Rigtig mange af dem, som tidligere gik på pension eller efterløn, har valgt at udskyde beslutningen.

Han fortæller samtidig, at en del af de ældre ikke har haft et valg, da efterlønsalderen er hævet.

- Der er nogle, som er blevet presset til at blive. Det andet er, at jo nemmere det er at få et arbejde, desto flere bliver. Hvis folk over 60 år skal ud og søge arbejde, er det ikke sikkert, at de gør det.

- Men hvis virksomheden siger: Vi har behov for din arbejdskraft, og du kan forblive i din gamle stilling måske med nogle justeringer, vil flere finde ud af at fortsætte nogle flere år, siger professoren.

Dansk Industri har samme forklaring og glæder sig over, at flere arbejder længere. Det er med at udvide arbejdsstyrken.

- Jeg tror, at vi har fået startet en god spiral, hvor det bliver mere almindeligt at blive længere på jobbet.

- Det kan man se, ved at det også er de lidt ældre, som bliver. Det er ikke kun dem, som har efterlønsalderen, siger vicedirektør i DI Steen Nielsen til Berlingske Business.

Andelen af de beskæftigede i Danmark, der er over 60 år, er steget fra otte til ni procent siden 2013.