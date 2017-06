Landmænd vil gerne dyrke cannabis til medicinsk brug

Landbrug & Fødevarer foreslår imidlertid, at man giver dispensation fra reglen i dette tilfælde, så danske landmænd får mulighed for at blive klogere på cannabisdyrkning.

Ikke mindst fordi det på sigt vil kunne udvikle sig til en værdifuld eksportvare.

- Danmark er kendt for at have styr på tingene. De danske landmænd og gartnere vil kunne udvikle kvalitetsprodukter til gavn for patienterne.

- Og "Statskontrolleret dansk cannabis" er et brand, der vil kunne stå stærkt, både herhjemme og internationalt, siger Lars Hvidtfeldt, der er næstformand hos Landbrug & Fødevarer.

Et andet argument for at tillade dyrkning af medicinsk cannabis herhjemme er, at det vil øge konkurrencen og gøre produkterne billigere for patienterne.

Der bliver i forvejen dyrket hamp på dansk landbrugsjord. Men der er tale om såkaldt industrihamp, der indeholder en meget lille andel af det psykoaktive stof THC.

Det må bruges med henblik på at lave fibre og til fødevarer.