Lampevirksomheden Louis Poulsen er sat til salg

Avisen fortæller, at kapitalfonden Polaris er tæt på at sælge firmaet til anden side med en pæn fortjeneste.

Det er angiveligt investeringsbanken FIH Polaris, der har fået opgaven med at finde en ny ejer til producenten af blandt andet de klassiske PH-lamper.

Under Polaris' ejerskab har Louis Poulsen udviklet sig fra at være en underskudsforretning i 2014 til at have et driftsoverskud på 104 millioner kroner sidste år.

Polaris købte angiveligt virksomheden for et beløb i nærheden af 700 millioner kroner for tre år siden.

I de igangværende forhandlinger med nye ejere skulle prisen ifølge Berlingske være mere end fordoblet til 1,5 milliarder kroner.