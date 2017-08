Se billedserie Elektrikerelever, der starter på grundforløb 2, er typisk midt i 20?rne, og de er eftertragtede, når de kommer ud i virksomhederne. Foto: Kim Rasmussen

Lærlinge er i høj kurs i virksomhederne

Erhverv - 25. august 2017 kl. 11:00 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år eksploderede antallet af elever på elektriker- og vvs-uddannelserne i Roskilde, hvor der kom flere end dobbelt så mange elever ind, end man forventede ved årets begyndelse, og i år er væksten fortsat, så man allerede før sidste kvartal har taget lige så mange ind, som man gjorde i hele 2016.

Tilmed har skolen formået at lave uddannelsesaftaler for stort set alle, der er kommet ind på de to uddannelser, som er et af de steder, det virkelig sner på erhvervsuddannelsesområdet.

- På præcis disse to områder er der vækst også på landsplan, men det er også et godt uddannelsesvalg, fordi det spiller godt med den udvikling, der er i samfundet. Konjunkturerne her er anderledes end andre steder, siger Kirsten Bach, der er uddannelseschef på Roskilde Tekniske Skole.

Både for elektriker- og vvs-energiuddannelserne gælder det, at der er frit optag - i modsætning til for eksempel anlægsgartner og maler, hvor der er kvoter på vej i optaget, selv om der er mangel på arbejdskraft i fagene. Det frie optag stiller store krav til skolerne i forhold til at rekruttere undervisere.

- Det er svært at finde faglærere, for det er meget konjunkturbestemt. Når der er fremgang i et fag, er der også gode penge at tjene i branchen, og så er det sværere for os, men indtil videre er det lykkedes at finde kvalificerede lærere gennem vores netværk, siger Kirsten Bach.

