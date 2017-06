Se billedserie Mette Hay-Schmidt fra Roskilde tiltrådte i marts som dansk landechef i Executives? Global Network, der er Danmarks største udbyder af professionelle netværk for ledere og specialister. Foto: PR-foto

Kvindelige ledere har meget at lære af hinanden

Erhverv - 15. juni 2017 kl. 11:45 Af Anna Egeris Karstoft

Selvom Mette Hay-Schmidt kun har været ansat som dansk landechef i EGN - Executives' Global Network siden marts, har hun allerede bidt mærke i, hvor forskellige lederkompetencer hende og hendes mandelige kollega har.

- Min styrke er mit omsorgsgen. Jeg vil gerne have glade medarbejdere, for hvis de er glade, bliver vores kunder glade, siger Mette Hay-Schmidt, der bor i Roskilde og selv har 10 års ledelseserfaring fra blandt andet transport-, logistik- og produktionsbranchen. Hendes mandlige kollega, mener hun til gengæld, er rigtig god, hvad angår det strategiske perspektiv.

- Mænd og kvinder er og tænker jo forskelligt, og det gør, at vores tilgang til for eksempel opgaveløsning er meget forskellig - det handler om at blive bevidst om forskellene og bruge dem positivt, fortæller den nye landechef og tilføjer, at den ene tilgang ikke er bedre end den anden, men at diversitet - hvad enten det er mellem køn, kulturer eller bare forskellige personligheder - styrker både ledelsesgruppen og organisationen.

Og blandt andet derfor vil hun nu, som ny leder, bruge sine kræfter på at oprette netværk til kvindelige ledere, der kan have gavn af sparring med andre kvinder. I starten af juni oprettes de første netværk i Nordjylland og Trekantsområdet, hvorefter virksomheden vil rykke mod øst. For at matche kvindernes specifikke behov, vil der både blive oprettet netværk for kvinder, der leder andre ledere samt for kvinder, der leder medarbejdere.

Netværksgrupperne, der kommer til at bestå af 20 til 25 medlemmer, skal give kvinderne ny viden og mulighed for sparring på de daglige udfordringer. Og når medlemmerne kommer til at mødes fem gange årligt, vil det handle om at få skabt et fortroligt rum, hvor de kan dele udfordringer med hinanden, blive bevidste om egne kompetencer og skabe relationer til andre, der måske står i samme dilemmaer som dem selv.

