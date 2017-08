Kviklånere oplever massiv vækst i Danmark

Bag mange af udlånerne står de samme selskaber og for de selskaber, hvis regnskaber er tilgængelige, ses en stor vækst i branchen.

I tv og på internettet bliver danskerne bombarderet med reklamer for hurtige lån. Udbyderne har navne som Alfalån, Kvikfinans, Ferratum, Vivus eller Lånebanken.

- Der en generel trend i samfundet om, at folk ønsker hurtigere og hurtigere beslutninger.

- Skal man have noget, så er det ikke noget med at spare op i tre måneder. Så er det her og nu.

- Så for os, der udbyder den type services, er der vækst i efterspørgslen, siger Lars Thuesen, administrerende direktør for Basisbank.

Basisbank er på kort tid blevet en af de helt store spillere i branchen. På få år har banken øget sit udlån til forbrug via selskaber som Lånlet, Hotlån og Kvikfinans til 1,5 milliarder kroner.

Sidste år var der alene nyudlån for 882 millioner kroner, og i sit regnskab skriver Basisbank, at man fik 2700 nye kunder om måneden.

Men Basisbank er ikke alene om at opleve markant vækst.

4 Finance, der står bag blandt andet Vivus og Zaplo, har øget sin omsætning fra tre millioner kroner i 2012 til 262 millioner kroner i 2016. Alene det år bød på en omsætningsvækst på 57 procent.

En af de største aktører på markedet er 3C Retail, der står bag D:E:R, L'EASY og en stribe brands som Modus Finans og Føniks Privatlån.

3C Retail har også øget udlånet med 1,4 milliarder kroner siden 2012.

Bank Norwegian, der kom ind på markedet i december 2015, har på et år opbygget et udlån på estimeret over en milliard kroner.

- Man skal altid slås om at få kunder i biksen. Men det er ikke mit indtryk, at konkurrencen er blevet hårdere de seneste år.

- Der er meget lidt loyalitet hos kunderne, så man skal købe kunden fra gang til gang så at sige, siger Lars Thuesen fra Basisbank.

Kvikudlånerne er blevet voldsomt kritiseret for deres høje renter og for at lede forbrugere ind i gæld, de ikke kan komme ud af.