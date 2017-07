Kurator for krakket Probana leder efter folk med tab

Advokaten, der er udpeget til at udrede trådende efter den kritiserede kursusvirksomhed Probanas konkurs, opfordrer folk, der mener selskabet eller ejeren Peter Sonne Joensen skylder dem penge, til at melde sig.

Det skriver advokat Cathrine Wollenberg Zittan fra advokatfirmaet Poul Schmith i en pressemeddelelse.

- Enhver, der har en fordring eller andet krav mod boet, opfordres til inden fire uger at foretage anmeldelse heraf, opgjort per konkursdagen bilagt behørig dokumentation i form af kontoudtog og fakturakopier, skriver advokaten.

Nedturen for Probana begyndte, da ejeren Peter Sonne Joensen, på det sociale medie LinkedIn truede en ansat hos Novozymes med at få ham fyret.

Det skete, fordi han brokkede sig over selskabets markedsføring.

Efterfølgende afdækkede Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, historien.

Her kom det blandt andet frem, at Probana havde anført en stribe selskaber som kunder, selv om de ikke var det.

Siden da er Probana dømt for massive mængder spamkorrespondance og for brud på markedsføringsloven.

TV2-programmet Operation X har afdækket en række kritisable praksisser hos selskabet, hvilket førte til kundeflugt og fyringer.

Probana blev erklæret konkurs den 29. juni og efterfølgende har der været mistanke om, at Peter Sonne Joensen kan have ført indtægter og aktiver over i et nyt selskab.

I en redegørelse fra kurator fremgår det, at Probanas lokaler var tømt, da man ankom for at få et overblik over selskabets aktiver, der kan bruges til at betale kreditorer.

- Ved kurators besigtigelse på adressen kunne det imidlertid konstateres, at driften var indstillet, idet der ikke var personer fra selskabet og lejemålet fremstod delvist rømmet.

- Endvidere fremstod der som der manglede centrale driftsmidler som eksempelvis servere, visse computere og nyere regnskabsmateriale, skriver kurator.

Kurator meddeler der ud over, at Peter Sonne Joensen har meddelt, at han er sygemeldt og derfor ikke kan mødes med kurator for at hjælpe til med at udrede trådende efter konkursen.

Advokaten skriver, at der ikke er indgået nogle officielle aftaler om at overdrage Probana til et andet selskab, men opfordrer kreditorerne til at dele viden om det, hvis de har den.