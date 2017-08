Kunder strømmer til Arbejdernes Landsbank

Til sammenligning viste resultatet før skat et underskud på 28,9 millioner kroner og et nettounderskud på 17,1 millioner kroner i samme periode af 2016.

Det er primært en stor fremgang i beholdningsresultatet, der trækker op, da resultatet her viste et plus på 177 millioner kroner mod et minus på omkring 350 millioner kroner i første halvdel af 2016.

- Vi glæder os over den positive udvikling på fondsmarkedet, hvilket er en fortsættelse af udviklingen i andet halvår af 2016.

- Vores langsigtede strategi om aktiv værdipapirplacering af bankens overskudslikviditet giver helt naturligt nogle udsving over årene, men det er med til at sikre et fornuftigt afkast til ejerne på den lange bane, lyder det fra Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank, i en pressemeddelelse.

Nettorenteindtægterne faldt en smule til 605,9 millioner kroner fra 619,9 millioner kroner, mens nettogebyr- og provisionsindtægterne steg til 280,7 millioner kroner i halvåret fra 256,3 millioner kroner i første halvår 2016.

- Vi er naturligvis meget tilfredse med årets første seks måneder, hvor vi over hele linjen har opnået gode resultater. Vores klassiske bankdrift udvikler sig til stadighed meget positivt, vi har en solid vækst i udlånet på 2,3 procent, og kunderne strømmer fortsat til.

- Konkurrencen i markedet er benhård, og derfor er vi både stolte og ydmyge overfor, at vi kan blive ved med at byde så mange nye kunder velkommen, siger Gert R. Jonassen.

Banken udmeldte tidligere denne sommer, at den opjusterede de samlede forventninger til årsresultatet med 100 millioner kroner.

Arbejdernes Landsbank venter nu et resultat for 2017 på mellem 550-600 millioner kroner før skat.