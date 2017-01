36 krydstogtskibe ventes at anløbe havnen i Aarhus i år, og det er ny rekord. Turistdirektør mener, at kulturbyåret er en stor del af forklaringen på den stigende interesse for at opleve Aarhus.

Kulturhovedstad sender turisme på rekordkurs i Aarhus

Titlen som kulturby har ifølge turistdirektør en stor del af æren for, at Aarhus har udsigt til turistrekord.

- Det bliver et rekordår for turismen i Aarhus. Vi har været på en god vækstrejse, men der er ingen tvivl om, at vi slår alle rekorder i 2017, siger direktør Peer H. Kristensen, Visit Aarhus.

Når Aarhus lørdag aften springer ud som europæisk kulturhovedstad, er det samtidig begyndelsen på et rekordår for byens turisterhverv.

Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad, og det er ifølge turistdirektøren en stor del af forklaringen på den boomende turisme.

Han venter, at antallet af overnatninger i Aarhus stiger fra godt en million sidste år til 1,2 millioner i år.

Dermed vil antallet af overnatninger være fordoblet siden 2012.

Også fra søsiden vælter det ind med gæster i landets næststørste by.

Antallet af krydstogtskibe, der anløber havnen i Aarhus, vokser fra 29 skibe med 70.000 passagerer sidste år til 36 krydstogtskibe med 90.000 passagerer i år.

Og turistdirektøren er ikke i tvivl om, at fremgangen i høj grad kan tilskrives kulturhovedstaden.

- Jeg tror ikke, at det havde kunnet lade sig gøre at flytte os så langt vækstmæssigt, hvis det ikke var for kulturåret.

- Det er et brand, der er kendt ude i verden, og som vi har brugt til at tiltrække konferencer og krydstogtskibe, siger Peer H. Kristensen.

Udfordringen består ifølge turistdirektøren i at holde dampen oppe, når røgen efter kulturåret har lagt sig.

- Vi har haft fokus på at sætte Aarhus på kortet. Og det er jo Aarhus, der er her, når kulturbyen forsvinder. Det gør, at vi tror på, at den vækstrejse, vi har sat byen på, vil fortsætte de næste mange år, siger Peer H. Kristensen.

Byen Liverpool var europæisk kulturhovedstad i 2008.

Og det har i den grad givet den engelske havneby medvind, lyder det fra direktør Claire McColgan fra organisationen Culture Liverpool.

- Byen er et helt andet sted, end vi var før kulturbyåret. Vi har haft fremgang i antallet af turister. Vi har haft stigende investeringer i kulturlivet og i byen generelt.

- Men vigtigst af alt, så har det stivet byens selvopfattelse af. Vi har en helt anden selvtillid i dag, end vi havde før.

- Vi har kapaciteten - og modet - til at binde an med arrangementer i en skala, som ville have været utænkelig før, siger Claire McColgan.

Hun har et godt råd til aarhusianerne:

- Det kommer ikke til at ske igen. Så nyd det, mens det står på, siger Claire McColgan.