Skaberne af "This is Spinal Tap" har sagsøgt selskabet, der ejer rettighederne til filmen.

Kultfilmskabere i arrigt angreb på enormt medieselskab

Skabere af kultklassikeren "This Is Spinal Tap" sagsøger selskabet Vivendi for markante 2,8 milliarder kroner.

Filmen "This is Spinal Tap" rejste ikke mange øjenbryn, da den først havde premiere i 1984. Men siden da er den blevet en kultklassiker, der har dannet skole for komedier lige siden.

Derfor har de nu sagsøgt Vivendi for ikke mindre end 400 millioner dollar, svarende til 2,8 milliarder kroner, skriver den britiske avis The Guardian.

- Det, der gør sagen så ekstrem, er den langvarige og bevidste hemmeligholdelse af overskud og den aktive manipulation af regnskaber fra Vivendi for at snyde skaberne af filmen, siger instruktøren af filmen, Rob Sneider, til The Guardian.

Filmen, der handler om et fiktivt 80'er-rockbands udskejelser og intriger, var i manges øjne den første såkaldte mockumentary. En genre, hvor en film foregiver at være en dokumentar.

Succesen til trods skriver sagsøgerne, at Vivendi i perioden 1989 til 2006 har opført indtægterne fra filmens kendte soundtrack til 98 dollar - 683 kroner - og salget af merchandise til 81 dollar - 564 kroner.

- "This is Spinal Tap" var resultatet af fire meget stædig gutter, der arbejdede meget hårdt for at skabe noget helt nyt. Filmens indflydelse på komedier over de sidste tre årtier er noget, vi er meget stolte af.

- Men indtægterne fra filmen er altid endt et andet sted end hos os. Det er på tide at ændre på det, siger Michael McKean, der var med til at skabe filmen og spillede det fiktive band Spinal Taps forsanger.

Vivendi er en stor medievirksomhed med hovedsæde i Paris. I 2016 omsatte Vivendi for over 10 milliarder euro.

Selskabet ejer blandt andet Canal+, Universal Music og dele af computerspilsproducenterne Ubisoft og Gameloft.