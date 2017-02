Finansminister Kristian Jensen (V) har ikke aktuelle planer om at sælge flere Dong-aktier lige nu. Men det er meget muligt, at det skal ske på et senere tidspunkt. Her ses han sammen med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) og EU-kommissær Valdis Dombrovskis. Arkivfoto.

Artiklen: Kristian Jensen holder døren åben for yderligere Dong-salg

Kristian Jensen holder døren åben for yderligere Dong-salg

Regeringen har ikke aktuelle planer om at følge efter Goldman Sachs, der har solgt stor portion Dong-aktier.

Men han holder døren åben for at sælge på et senere tidspunkt.

Finansminister Kristian Jensen (V) har ingen planer om at sælge ud af statens beholdning af Dong-aktier lige nu. Det siger han, efter at investeringsbanken Goldman Sachs har sat 22,7 millioner aktier i Dong til salg.

- Det er ikke sådan, at vi nødvendigvis skal have et statsejet energiselskab, siger han.

- Vi har skrevet klart i regeringsgrundlaget, at vi vil overveje vores ejerskab til selskaber. Men vi forbeholder os retten til at tage en vurdering af, hvornår det skal være.

Aktieposten, som Goldman Sachs sælger, svarer til 5,4 procent af den samlede aktiekapital og har en markedsværdi på lige knap 5,8 milliarder kroner baseret på slutkursen torsdag.

Staten ejer 50,1 procent af aktierne i Dong, der aflagde årsregnskab torsdag morgen. Dong fik et overskud efter skat på 13,2 milliarder kroner.

- Det er tilfredsstillende. Det viser, at Dong er blevet styrket af den kapitalisering, der har været. Men det betyder ikke, at vi fra dansk side har aktuelle planer om at sælge yderligere ud af Dong, siger Kristian Jensen.

Den kapitalisering, Kristian Jensen taler om, fandt sted i 2014.

Der besluttede et politisk flertal at skaffe 11 milliarder kroner til Dong ved at sælge en del af selskabet til pensionsfonden ATP, pensionsselskabet PFA og Goldman Sachs.

Det skete imidlertid ikke uden politiske sværdslag. Faktisk blev de så voldsomme, at SF endte med at forlade regeringen som konsekvens. Og siden har flere politikere sået tvivl om, om den pris, staten fik, var høj nok.

I 2016 blev Dong sendt på børsen. Her var blev hele selskabet værdisat til omkring 100 milliarder kroner.

Til sammenligning blev Dong vurderet til at være 31,5 milliarder kroner værd, da Goldman Sachs og de andre investorer købte sig ind.