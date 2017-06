Kristian Jensen: Salg redder Vestjysk Bank i sidste øjeblik

Hvis man tager et kig på fondsbørsen tirsdag formiddag, koster en aktie i Vestjysk Bank over 10 kroner. Alligevel er staten klar til at sælge sin ejerandel for bare en krone per aktie.

- Det vigtige for os er, at Vestjysk Bank kan fortsætte som en levedygtig og stærk bank, der kan være med til at udvikle det midt- og vestjyske erhvervsliv, siger han.

Staten har flere gange, senest i 2016, forsøgt at sælge sin aktiepost på 81 procent. Men ingen var villige til at byde så meget som en krone for banken.

Før nu altså, hvor et konsortium anført af Nykredit, har tilbudt 123 millioner kroner. Derudover vil investorerne skyde omkring 1,1 milliarder kroner ny kapital ind i banken.

En vigtig faktor at have med i regnestykket er en verserende sag om statsstøtte, som EU-Kommissionen ventes at afgøre meget snart. Den danske stat har siden 2009 ad flere omgange hjulpet Vestjysk Bank.

I alt løber støtten i forskellig form op i 7,2 milliarder kroner. Og afgør kommissionen, at det er ulovlig statsstøtte, så vil banken stå over for et væsentligt tilbagebetalingskrav.

- Hvis det skulle ske for Vestjysk Bank, vil hele grundlaget for banken være væk. Vi vil ikke have andet valg end at lukke banken, siger Kristian Jensen.

Investorkonsortiet har stillet som betingelse, at statsstøttesagen ikke betyder, at de kommer til at stå med et kæmpe krav om at tilbagebetale statsstøtte.

Kristian Jensen er "meget tryg" ved, at den model, der er fundet, betyder, at investorerne slipper for et tilbagebetalingskrav.

- Vi har haft så tæt en dialog med EU, at jeg er ret sikker på, at vi har en model, som er holdbar, siger han.