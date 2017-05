Kristian Jensen: EU kan ikke tvinge os til at indføre euro

- Det er ikke sådan, at EU kan tvinge nogen lande til at blive medlem af euroen.

Der er ikke nogen, der kan beslutte, at Danmark skal indføre euro ud over danskerne selv.

- Danmark er ikke medlem af euroen. Hvis vi på et tidspunkt skal være medlem af euroen, er det fordi danskerne beslutter, at vi skal være medlem, siger han.

Udtalelsen kommer på baggrund af en afsløring i den tyske avis Frankfurter Allgemeine.

Mandag skrev avisen om et lækket notat fra et møde mellem finanskommissær, Pierre Moscovici, udvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet og eurokommissær, Valdis Dombrovskis.

Ifølge avisen fremgår det af notatet, at EU vil indføre euro i alle de resterende EU-lande, efter brexit-forhandlingerne er afsluttet.

Men Kristian Jensen mener ikke, at notatet skal tages alvorligt.

- Jeg tror, der er mange misforståelser omkring det notat, siger han.

Danmark har da også et traktatfæstet forbehold over for at indføre euroen i stedet for kronen.

Det stemte danskerne om i 2000, da de stemte nej til at indføre tredje fase af den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) og indføre euroen som valuta.

Det lækkede notat kommer forud for et reflektionspapir om eurozonens fremtid, som EU-Kommissionen forventes at præsentere i næste uge.

19 af EU's 28 medlemsstater er i dag en del af eurosamarbejdet.

Som det eneste land - ud over Storbritannien, der som bekendt er på vej ud - har Danmark et decideret retligt forbehold imod euroen.

Blandt de resterende lande, der ikke har indført euroen, men er kandidatlande, findes Balkanlandene. De lever dog ikke op til de finansielle krav til møntfoden endnu.