Hollænderen Jan Van De Winkel er direktør for den succesfulde medicinalvirksomhed Genmab.

Kræftmedicinen Darzalex sikrer Genmab milliardoverskud

Det viser, at selskabets omsætning steg med 60 procent i forhold til året før og endte på godt 1,8 milliarder kroner.

Det fremgår af selskabets regnskab for 2016, der er offentliggjort efter børslukning onsdag.

Medicinalvirksomheden Genmab tjener gode penge på sin medicin mod knoglemarvskræft, der markedsføres under navnet Darzalex.

Overskuddet steg også ganske pænt fra 730 millioner kroner til 1053 millioner.

Selskabets ledelse forventer et resultat på nogenlunde samme niveau.

Salget af Darzalex forventes at stige til det dobbelte i år, så det samlet set når op over den milliard dollar, som regnes for en milepæl i branchen.

Til gengæld er der også budgetteret med væsentligt højere omkostninger i 2017, som igen trækker regnskabet i den anden retning.

Det skyldes, at selskabet øger investeringen i forskning i de præparater, man er i færd med at udvikle.

Genmab markedsfører ikke Darzalex selv. I stedet har man allieret sig med amerikanske Janssen Pharmaceuticals, der står for at sælge præparater mod at aflevere en procentdel af indtægterne til Genmab.

Tidligere i dag præsenterede analysehuset Symphony Health sit skøn for salgstallene for Darzalex i januar.

Det viser en fremgang på 10,5 procent til knap 61 millioner dollar, svarende til 430 millioner kroner.

Det skyldes til dels, at de amerikanske sundhedsmyndigheder har udvidet sin godkendelse, så Darzalex nu kan anvendes af en større gruppe kræftpatienter.

Genmab har været blandt de aktier, der er steget mest de forgangne år.

For fem år siden kostede en aktie 36,81 kroner. Da børsen lukkede ved 17-tiden onsdag, hed kursen 1415 kroner.

Det svarer til en fremgang på 3257 procent. Alene det seneste år er aktien steget med 81 procent.