Konkurrencestyrelse om opgivet fusion: Ekstraordinær sag

- Det, der især har gjort sagen ekstraordinær, er, at der ikke har været nyere praksis på området, hvor man har været ude og analysere markederne. Den praksis, der ligger, er relativt gammel, og der er sket meget de seneste fem til ti år især digitalt.

- Vi har derfor skullet bruge mange kræfter på at gå ud og tale med markedsaktører og indsamle en masse data, siger han.

I JP/Politikens Hus og i Bonnier, der ejer Børsen, har man undret sig over Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Stig Ørskov, administrerende direktør for JP/Politikens Hus, forstår ikke, hvorfor konkurrencemyndighederne ikke betragter Google og Facebook som konkurrenter på det danske annoncemarked.

Han mener, at sagen formentlig ville være faldet anderledes ud, hvis de havde gjort det.

Men styrelsen har taget Google og Facebook i betragtning i deres analyser, understreger Søren Rasmussen. Han skelner mellem to markeder.

- I konkurrencen om at producere nyheder er Google og Facebook ikke aktive. De udstiller andres producerede nyheder, men de producerer ikke selv nyheder.

- Når det gælder den anden side af annoncemarkedet, så er det rigtigt - og det har vi også medtaget - at de er konkurrenter, når det gælder annoncering online, forklarer han.

Han forklarer, at styrelsens analyser viste, at der ville være problemer på blandt andet markedet for printannoncering, mens der på "et eventuelt onlineannoncerings-marked ikke ville være de store problemer".

JP/Politikens Hus havde oprindeligt sat sig for at købe Dagbladet Børsen for 800 millioner kroner af svenske Bonnier.

Men nu er det i stedet endt med en anden model, hvor JP/Politikens Hus i stedet kun overtager 49,9 procent af aktierne. JP/Politikens Hus indgår dermed kun som delvis ejer af Børsen.