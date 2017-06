Kongen af luksuslakrids tjente lidt færre millioner i 2016

Lakrids by Johan Bülow fik et resultat før skat på knap 16,9 millioner mod 21,2 millioner i 2015. Bruttofortjenesten var på samme niveau som året før på 65,5 millioner mod 65,6 millioner i 2015.

Udviklingen skyldes, at der er brugt penge på at gøre selskaber klar til fremtiden, lyder det i regnskabet. Det er nødvendigt for at indfri ambitionerne om at sælge flere lakridser også i udlandet.

Blandt andet er faciliteterne på selskabets fabrik i Hvidovre udvidet med 50-60 procent.

- Årets resultat i 2016 er således præget af større engangsomkostninger, som har været nødvendige for at sikre den fremtidige udvikling og vækst af selskabet.

- Ledelsen i Lakrids by Johan Bülow A/S finder på baggrund af omtalte forhold årets resultat for acceptabelt, lyder det i regnskabet.

Og salget af lakrids vil vokse i 2017, forventer Johan Bülow.

- Lakrids by Johan Bülow A/S forventer en moderat vækst i bruttofortjeneste i 2017. Dette vil primært ske gennem en højere eksport til dattervirksomheder kombineret med en stærkere positionering i det danske marked.

- På trods af den moderate vækst i bruttofortjenesten, så forventer ledelsen en positiv udvikling i selskabets overskud på op imod 50 procent for 2017, som følge af indtjening fra dattervirksomheder, lyder det i regnskabet.

Johan Bülow, der startede produktionen af luksuslakrids hjemme i sit eget køkken på Bornholm, solgte i sommeren 2016 aktiemajoriteten i selskabet til den svenske kapitalfond Valedo Partners.

Johan Bülow var 23 år, da han grundlagde lakridsvirksomheden.