Kommunernes it-fællesskab ophæver delaftale med KMD

KL-formand Martin Damm er tilfreds med beslutning om at ophæve dele af aftalen med it-virksomheden.

Ophævelsen skyldes en langvarig forsinkelse af leveringen og en manglende tro på, at KMD kan løse problemet.

KL-formand Martin Damm, er tilfreds med beslutningen.

- Det er en helt rigtig beslutning af Kombit at trække en streg i sandet nu. Vi kan ikke blive ved med at se til, mens KMD's levering af støttesystemerne bliver mere og mere forsinket, udtaler han i pressemeddelelsen.

- Nu er den del af kontrakten ophævet, og så er Kombit i fuld gang med at finde en kompetent leverandør, som har en reel interesse i at levere. Så må vi håbe, at KMD leverer på de resterende dele af leverancen, tilføjer KL-formanden.

Ophævelsen gælder den del af kontrakten, der vedrører det såkaldte administrationsmodul.

Ophævelsen skyldes, at KMD efter gentagne forsøg ikke har været i stand til at levere efter deres egne planer, og kommunerne og Kombit har mistet troen på, at KMD kan løse problemerne.

Kombit er i dialog med KMD om økonomisk dispensation til kommunerne for den samlede forsinkelse af støttesystemerne, som på nuværende tidspunkt er forsinket over 15 måneder.

Når den dialog er afsluttet, vil Kombit og kommunerne tage stilling til, om flere deleaftaler eller eventuelt hele kontrakten med KMD skal ophæves.