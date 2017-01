KLs formand, borgmester Martin Damm (V), beskylder KMD for bevidst at forsinke leveringen af nye såkaldte støttesystemer til kommunerne.

Kommunerne truer med at opgive it-gigant

Kommunerne er så utilfredse med it-giganten KMD, at formanden for Kommunernes Landsforening (KL), Kalundborg-borgmester Martin Damm (V), truer med at udelukke virksomheden fra kommende opgaver.

- Det er meget svært at forstå deres forretningsmodel som andet end at tømme skatteborgernes lommer hurtigst muligt, siger han.

- Det er ikke nogen, man ønsker at arbejde sammen med på langt sigt. Det er en rå amerikansk kapitalfond, som gør, hvad den kan for at optimere sin indtjening på kort sigt, uddyber Martin Damm.

KMD er ejet af den amerikanske kapitalfond Advent International.

Martin Damm beskylder selskabet for bevidst at forsinke leveringen af nye såkaldte støttesystemer til kommunerne.

Uden de nye støttesystemer kan kommunerne nemlig ikke udskifte andre gamle og dyre it-løsninger, som de køber hos KMD.

Truslen fra landets 98 kommuner kan blive dyr for KMD.

Kommunerne er den klart største kunde. I 2015 stod de for 57 procent af KMD's omsætning på fem milliarder kroner.

Ud over kommunerne må KMD også slås med ATP og Skatteministeriet, som hver især har rejst trecifrede millionkrav mod selskabet.

KMD har ikke ønsket at stille op til interview. Kommunikationsdirektør Morten Langager skriver dog i en mail, at selskabet ikke har interesse i at have konflikter med nogle af de vigtigste samarbejdspartnere.