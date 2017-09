Kommentator: Bankunionen har lokket Nordea til Finland

Danmarks manglende deltagelse i Bankunionen har spillet ind i Nordeas beslutning om at fravælge Danmark som destination for bankens hovedsæde.

- Det ser ud som om, at det er Finlands medlemskab af Bankunionen, til forskel for Danmark, der har været det afgørende, siger han.

Bankunionen omfatter alle bankerne i eurolandene samt bankerne i de øvrige EU-lande, som vælger at deltage. Danmark har ikke taget endelig stilling til, om man ønsker at være en del af unionen.

Ifølge Lunde har det gjort den store bank mindre sikker ved at vælge Danmark.

- I forhold til euroen, i forhold til regulering og i forhold til, hvis man kommer i problemer som under finanskrisen.

- Alle de ting gør tilsammen, at der er større tryghed for en finansiel virksomhed ved at have sit juridiske hovedkontor i et land, der er medlem af Bankunionen, siger Lunde.

Nordeas beslutning om at skifte hovedsæde sker efter, at den svenske regering har varslet en ny afgift på finanssektoren, der skal polstre den svenske statskasse til fremtidige bankkriser.

Det har taget banken over seks måneder at træffe en endelig afgørelse om en udflytning, og beslutningen har været stor.

- For Nordea har det her været en kæmpe beslutning af flere grunde. For det første har de skulle købe et hovedsæde. Det koster en hel del penge.

- De skal også lave en helt ny juridisk konstruktion omkring banken, og de skal underkaste sig et andet lands finanstilsyn, hvilket også er meget voldsomt, siger Lunde.

Til gengæld kan Finland glæde sig over, at de med Nordea som tilflytter får en stor gevinst i kraft af skatteindtægter og tilflyttende medarbejdere.

- Finland får først fremmest et par hundrede meget højtuddannede mennesker, der bosætter sig i Helsinki, og det betyder faktisk meget.

- Ikke kun fordi de har høje lønninger, men også fordi det kan tiltrække andre private virksomheder og iværksættere, siger Lunde.

Han mener også, at Danmark bør være skuffet over ikke at tiltrække storbanken, selv om det ville give store ekstra opgaver for Finanstilsynet.

- En grund til at det her er skidt for Danmark, det er, at regeringen har et erklæret mål om at udnytte brexit til at skabe et finansielt centrum i Nordeuropa i København, siger Lunde.