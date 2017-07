Københavnske politikere vil lægge loft på Airbnb-udlejninger

- Vi skal forhindre, at platforme som Airbnb skaber et marked, hvor boliger bruges til ren spekulation og økonomisk gevinst - og tages fra københavnerne og et i forvejen presset boligmarked, siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), i en skriftlig kommentar til Politiken.

København skal ikke være et hotelreservat, mener byens politikere, der nu vil lægge loft over udlejninger via Airbnb. Det skriver Politiken.

Både overborgmesteren og flere partier i det københavnske bystyre er klar til at lægge loft over den periode, byens borgere kan leje privaten ud til turister.

Foruden Socialdemokratiet støtter Konservative, SF og Enhedslisten foreløbig forslaget.

Det er stadig uafklaret, hvor mange dage og uger, københavnerne får lov at leje ud. Men Frank Jensen anbefaler samme grundmodel, som den, der bliver brugt med succes i den hollandske storby Amsterdam.

Her kan byens borgere leje deres boliger ud i maksimalt 60 dage, hvorefter boligerne ganske enkelt bliver fjernet fra Airbnb's hjemmeside.

Enkelt og effektivt, men den model kræver, at den danske hovedstad indgår en formaliseret samarbejdsaftale med Airbnb.

Og indtil videre har kommunen haft svært ved at få Airbnb i dialog, fortæller overborgmesteren.

Loftet kan også kun få succes, hvis kontrollen skærpes, påpeger de private udlejeres brancheorganisation, Ejendomsforeningen Danmark.

- Skal vi have ordnede forhold på det her marked, så er der ingen vej uden om mere kontrol, siger direktør Morten Østrup Møller til Politiken.

Airbnb vil ikke svare klart på, om udlejningsportalen er klar til at indgå et samarbejde om et udlejningsloft - for eksempel ud fra samme model som i Amsterdam.

Sofia Gkiousou, der er Public Policy Manager for Airbnb i Norden, vil ikke stille op til et interview.

Men hun siger i et skriftligt svar til Politiken, at Airbnb har samarbejdet med mere end 300 storbyer og regeringer om klare og enkle regler for boligudlejning.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (EL), der holder sommerferie.

Men ifølge partifællen Allan Mylius Thomsen, der også sidder i teknik- og miljøudvalget, bliver sagen sat på dagsordenen hurtigst muligt efter sommerferien.