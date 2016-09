Artiklen: Københavnske boligpriser kan være tæt på at styrtdykke

Københavnske boligpriser kan være tæt på at styrtdykke

Ifølge Nationalbanken er boligpriserne i København steget så meget, at det er både bekymrende og uholdbart.

Selv om boligpriserne er steget betydeligt de seneste tre-fire år, er der ikke noget, der tyder på, at det danske boligmarked står over for en ny boligprisboble på landsplan. Men i København kan boligmarkedet dog være tæt på.

I hovedstaden har prisstigningerne nemlig været så langvarige og stærke, at udviklingen kan skyldes en boble, ligesom det var tilfældet i 00'erne.

- Udviklingen giver grund til bekymring, slår Lars Rohde, der er direktør for Nationalbanken, ifølge Ritzau Finans fast på et pressemøde i forbindelse med bankens oversigt for tredje kvartal.

I 00'erne rundede de årlige prisstigninger på boliger 20 procent. I dag er der generelt tale om årlige stigninger på 4-5 procent. Derfor er der ikke på landsplan tegn på en ny boligboble.

Men i København er priserne steget meget mere end i resten af landet. Så meget, at Nationalbanken i sin kvartalsoversigt kalder situationen for tæt på uholdbar.

- Det kan ikke helt afvises, at prisudviklingen skyldes højere indkomster og lavere renter. Men der er en risiko for, at priserne presses op af spekulative opkøb, så prisniveauet ikke udelukkende afspejler underliggende fundamentale forhold, lyder det fra Nationalbanken.

Prisstigningerne er bekymrende, fordi boligejerne i hovedstaden samtidig er dårligere rustet til rentestigninger end i resten af landet, lyder det.

- Kombinationen af stor rentefølsomhed og en boligprisudvikling, der allerede er på grænsen til uholdbar, øger risikoen for, at selv mindre, uforudsete rentestigninger kan afstedkomme prisfald.