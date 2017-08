Københavns milliarddyre affaldsforbrænding i koks

- En af vores leverandører har haft nogle store udfordringer, som betyder, at anlægget har været ude af drift, siger ARC's bestyrelsesformand Lars Weiss, der er socialdemokratisk medlem af borgerrepræsentationen i København, til Finans.

Det er anlæggets såkaldte fødevandspumper, der havarerede den 27. juni.

Efter små to uger lykkedes det at få repareret den ene af Amager Bakkes to forbrændingsovne, som ifølge ARC har brændt affald på fuld kapacitet lige siden.

Den anden af de to ovnlinjer er stadig i stykker, men den ventes at være klar til genopstart i løbet af denne uge.

Sommerens nedbrud er langt fra det første tekniske problem, som rammer prestigeprojektet, der er bygget med verdens mest miljøvenlige og komplicerede teknologi samt en 90 meter høj skibakke på toppen.

Allerede i efteråret kom det frem, at hovedleverandøren, den amerikansk ejede Esbjerg-virksomhed B & W Vølund, havde lavet massive tekniske fejl, der foreløbig har kostet B & W Vølund et stort trecifret millionbeløb, skriver Finans.

Også ARC er blevet ramt af ekstraudgifter på grund af de tekniske problemer.

Den tidligere administrerende direktør Ulla Röttger, der blev fyret for fire måneder siden efter et internt bestyrelsesopgør, oplyste i oktober sidste år, at forsinkelserne ville resultere i en ekstraregning for ARC på omkring 100 millioner kroner.