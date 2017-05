Københavns dyre boliger sender køberne vestpå

Nykredit forventer for 2017, at huspriserne landet over i gennemsnit vil stige med 3,3 procent. Usædvanligt er, at Nykredit venter den højeste stigning i priserne i Østsjælland på fem procent. Der forventes også pæne stigninger på Vest- og Sydsjælland.

Priserne på lejligheder og huse i København er nu så høje, at boligkøbere søger ud af byen. Det fortæller Nykredit, der har lavet en større analyse af - og prognose for - boligmarkedet.

- Vi forventer, at fremgangen på markedet fortsætter samtidig med, at fremgangen vil brede sig uden for de store byer.

- I dele af landet har vi først set bedringen komme inden for den seneste tid, og der vil ske mere og mere nu. Bare det, at der sker noget, vil i sig selv hjælpe markedet, siger boligmarkedsanalytiker ved Nykredit Jacob Isaksen.

Nykredit forventer ikke mindst, at det vil gå frem i områderne omkring de store byer, specielt omkring København.

- Vi har set nogle ret kraftige stigninger i priserne i de større byer. Også stigninger, der er løbet hurtigere end indkomsterne. Det kan ikke fortsætte for evigt.

- Når priserne kommer så højt op, så får man et bedre bytteforhold i forhold til at sælge boligen i København og flytte vestpå. Det presser priserne i vejret på Sjælland og dæmper udviklingen lidt i København, siger Jacob Isaksen.

Før finanskrisen, der udløste markante fald i boligpriserne landet over, var der også et flyt til yderområderne. Nykredit er dog ikke nervøs for, at fortidens synder er ved at blive gentaget.

- Jeg vil ikke sige, at udviklingen er et tegn på, at der er en boble i København. Men det er da et tegn på, at det er blevet dyrere at bosætte i København.

- Så enten skal man bo mindre eller flytte ud. Det er helt naturligt. Før krisen var der heller ikke en tilflytning til København på samme måde, som vi ser nu. Nu er der en efterspørgsel, der begrunder prisstigningerne, siger Jacob Isaksen.

Han understreger, at mens der forventes prisstigninger uden for de store byer, så er det ikke ren lykke.

- Man skal ikke forvente en prisfest i store dele af landet, men aktiviteten bliver bedre og det sætter sig i priserne, siger han.