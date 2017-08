Københavns Zoo udskifter direktør midt i pandaprojekt

Bestyrelsen i Zoologisk Have i København vil have en ny mand i spidsen. Steffen Stræde stopper som direktør.

Bestyrelsen takker den afgående direktør for indsatsen.

- Han har motiveret medarbejderne, bidraget til en professionalisering af Zoo og gennemført spændende projekter. Det nyder han respekt for i Haven, siger Zoos bestyrelsesformand, Janne Glæsel, i meddelelsen.

- Det er imidlertid også bestyrelsens vurdering, at der nu er behov for større kommercielt fokus, med det mål at få Zoos økonomi styrket, således at Zoos strategiske rejse kan forsætte, tilføjer hun.

Steffen Stræde har været administrerende direktør i Zoo siden 1. januar 2012. Han stod blandt andet i spidsen for Zoo, da haven vakte international opsigt ved at aflive girafungen Marius og dissekere den foran publikum i 2014.

Steffen Stræde var også for nylig i mediernes søgelys, da han deltog i en rejse til Kina sammen med blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Her kunne Zoo-direktøren officielt underskrive en aftale med Kina om udlån af to kæmpepandaer til Københavns Zoo. Det var kulminationen på flere års arbejde på at få pandaer til København.

Pandaerne skal efter planen ankomme i 2018, når et nyt anlæg er bygget færdigt.

- Bestyrelsen har fortsat fokus på udviklingen af Zoo og Panda-projektet, herunder dets finansiering, siger bestyrelsesformand Janne Glæsel.