Københavns Lufthavne beskylder SAS for enorm regnefejl

Københavns Lufthavne mener, at SAS' og luftfartsorganisationen IATA's klage til trafikstyrelsen over, at lufthavnen er alt for dyr, beror på en regnefejl i milliardklassen.

- Det er afgørende for os, at vi har en dialog med udgangspunkt i fakta, og her kan vi desværre konstatere, at klagen er baseret på fejl og urealistiske forudsætninger, udtaler kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavne Henrik Peter Jørgensen.

IATA og SAS krævede i sidste uge, at Københavns Lufthavn skulle betale 2,5 milliarder kroner tilbage, fordi lufthavnen skulle have taget for høje priser i aftaleperioden 2015-2019.

SAS og IATA mener, at lufthavnen, da aftalen blev indgået, opstillede falske forudsætninger for passagervæksten og lufthavnens omkostninger ved investering.

- Lufthavnen har en monopollignende position og tjener uforholdsmæssigt mange penge på ryggen af det danske folks hårde arbejde og deres økonomiske fremgang, skrev SAS og IATA i forbindelse med klagen.

Ifølge lufthavnen har SAS dog indregnet en forventet pris per passager og ikke den faktuelle pris i klagen. En forskel på 911 millioner kroner.

Derudover skulle SAS have sat den såkaldte Wacc - grundlæggende lufthavnens omkostninger til de penge, der bliver investeret for - urealistisk lavt.

En fejl, der ifølge lufthavnen betyder en forskel på 645-1010 millioner kroner.

Samlet mener Københavns Lufthavne altså, at SAS har regnet 1,6-1,9 milliarder kroner forkert.

- Det kommer ikke bag på os, at Københavns Lufthavne ikke er enige i vores og flyselskabernes klage. Det er nu myndighederne, der skal tage stilling til klagen og til Københavns Lufthavnes indsigelse, siger pressechef for SAS i Danmark Mariam Skovfoged.