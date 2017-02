Københavns Kommune smider parkerings-app på porten

Allerede fra 1. marts vil bilister, der har betalt for deres parkering via ParkPark, få en bøde, hvis de parkerer i København.

Via app'en ParkPark har bilister, der skulle parkere i København, kunne betale for deres parkering og undgå en bøde. Men Københavns Kommune har med hurtig virkning ophævet sin kontrakt med ParkPark.

- Københavns Kommune ophæver kontrakten med app-udbyderen ParkPark på grund af misligholdelse af de aftalte betalingsfrister.

- I henhold til kontrakten er dette en væsentlig mangel, hvorfor kontrakten nu ophæves, skriver Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning i en pressemeddelelse.

Allerede dags dato vil kommunens ansatte begynde at fjerne klistermærker fra ParkPark fra byens parkeringsautomater.

- Det er vigtigt, at man ikke fortsætter med at betale via ParkParks app, idet ophævelsen af kontrakten betyder, at kommunens p-vagter fra den 1. marts ikke længere kan registrere denne betaling.

- Derfor vil bilisterne blive pålagt en p-afgift, og betalingen vil ikke kunne findes i kommunens system.

- Hvis man får en afgift, men har betalt via app'en, er det dermed ikke en sag for Center for Parkering, men en sag, som bilisten skal afklare direkte med ParkPark, skriver kommunen.

Københavns Kommune har ikke ønsket at uddybe, hvad der er sket, eller kommentere yderligere på bilisternes situation efter 1. marts.

I starten af 2016 annoncerede Københavns Kommune, at byens parkering nu gik over til en digital løsning.

Halvdelen af alle parkeringsautomater blev fjernet, og resten blev gjort til betalingsstandere til en digital løsning uden p-billet.

Her fremførte kommunen, at betalingen for 30-35 procent af alle parkeringer i København alligevel blev gjort via tre apps; Easypark, Park Man og altså nu opsagte ParkPark.

ParkPark lister fortsat Københavns Kommune på sin hjemmeside som kunde.

Selskabet gav i 2015 et underskud på 4,5 millioner kroner, havde likvider for små 50.000 kroner og en negativ egenkapital på 3,7 millioner kroner.