Knap 6000 flere flygtninge er kommet i job siden 2015

Hos Dansk Industri ser man positivt på, at flere flygtninge er kommet i job og dermed klarer sig selv, siger underdirektør Steen Nielsen.

- Det er til gavn for samfundet, at vi er blevet langt bedre til at få flygtningene i job, men i høj grad også glædeligt for den enkelte flygtning.

- Et job er den bedste vej til at blive integreret i det danske samfund, siger Steen Nielsen i en skriftlig kommentar.

- Udviklingen skyldes ikke mindst, at kommunerne nu har et langt større fokus på, at det er bedre for flygtningene at komme i arbejde end at blive parkeret på offentlige forsørgelse.

- Det var en del af trepartsaftalen sidste år, som har været en stor succes, siger Steen Nielsen.

Makroøkonom i Sydbank Søren V. Kristensen vurderer, at flygtninge i job gavner dansk økonomi.

- Det er nok gået de færrestes næse forbi, at arbejdsmarkedet i disse måneder i stigende grad mangler arbejdskraft.

- I værste fald kan netop manglen på arbejdskraften stikke en kæp i hjulet på opsvinget i dansk økonomi. Derfor passer flygtningenes indtog på arbejdsmarkedet i disse år som fod i hose.

- De er nemlig med til at give opsvinget bedre vilkår for at fortsætte, siger Søren V. Kristensen i en skriftlig kommentar.

Hos Dansk Erhverv hæfter man sig ved, at det fortsat halter med at få kvinderne ind på arbejdsmarkedet.

I andet kvartal af 2017 var mændenes lønmodtagerandel 33,8 procent. Kvindernes var 10,4 procent. Det er problematisk, mener Peter Halkjær, arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv.

- Al erfaring viser, at jo længere tid en person er uden for arbejdsmarkedet, desto sværere bliver det at få den pågældende i sving, siger Peter Halkjær i en skriftlig kommentar.

Ifølge cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den liberale tænketank Cepos har bedre konjunkturer og regeringens integrationsydelse også medvirket til, at flere flygtninge er kommet i job.