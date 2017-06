Kapitalfond køber majoriteten i Lagkagehuset

Den nye duft i bageriet bliver mere international, varsler den nye ejer.

- Efter en årrække med markant vækst på det danske marked og en nylig lancering i London står Lagkagehuset nu foran en videre internationalisering, skriver kapitalfonden.

Handlen er afhængig af relevante myndigheders godkendelse. I pressemeddelelsen står der, at parterne ikke ønsker at oplyse prisen.

Avisen Børsen skriver, at prisen er på over en milliard kroner, men det har ingen af partnerne ønsket at kommentere over for avisen.