Kan godt bruge 10 tømrere mere

08. september 2017 Af Arne Svendsen

- Vi har allerede ordrer for 110 millioner kroner i bogen til næste år, hvor målet er ordrer for 180 millioner kroner, og vi ser lyst på fremtiden. Men vi ville gerne ansætte ti tømrere til, hvis vi altså kunne.

Sådan lyder det fra Christian Berg, 43 år, ejer og administrerende direktør i Slagelse-virksomheden Georg Berg A/S. En virksomhed, der beskæftiger omkring 40 tømrersvende og har en ret høj andel af lærlinge, nemlig otte.

Virksomheden laver masser af traditionelt tømrerarbejde i form af for eksempel reparationer og byggerier i Slagelse-området, men hovedvægten i firmaet ligger dog på større arbejder i Københavns-området.

Både som tømrer, men også som hovedentreprenør, hvor firmaet styrer store byggerier og har andre håndværkere ansat som underentreprenører.

Christian Berg fortæller, at man har ansat to tyske tømrere for at kunne følge med, og man har også hyret 10 polakker i forbindelse med et projekt.

- Som jeg hører det, har alle i branchen problemer med at skaffe folk i øjeblikket. Problemet er jo, at alt for mange ansatte forlod byggebranchen i forbindelse med byggekrisen, og dem mangler vi i dag. Samtidig vælger alt for mange unge gymnasiet i dag frem for en erhvervsuddannelse, siger Christian Berg.

Der er i øjeblikket omkring 65 ansatte i firmaet, og det tal ser Christian Berg gerne øget til 100. Men så skal det heller ikke længere op.

- Jeg vil gerne kende alle og helst have medarbejdere, som bliver her i mange år. På den måde er man mest sikker på, at det arbejde, de udfører, er af høj kvalitet, siger Christian Berg.

