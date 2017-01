Jysk-kongen Lars Larsen vil åbne butikker i Sydamerika

I første omgang er målet Chile, når Jysk-kædens planer om at åbne butikker i Sydamerika skal føres ud i livet.

Lars Larsens internationale detailkoncern Jysk har planer om at åbne Jysk-butikker i Sydamerika, skriver Finans.dk.

Erfaringerne fra Jysk-butikker i Spanien og Portugal, som senest er kommet til, skal bruges i den sydamerikanske region, siger Åge Nielsen, som er chef for Dänisches Bettenlager, til Finans.

- Vi leger lige nu med tanken om, at Lars Larsens 70-års fødselsdag om to år skal fejres i Sydamerika. Vi har allerede sonderinger og nået frem til, at det første marked det bliver Chile, siger Åge Nielsen.

Ud over Sydamerika har Lars Larsens koncern aktuelt planer om at ekspandere i en række lande og markeder. Det gælder for eksempel Asien, hvor lokale partnere allerede har åbnet franchiseforretninger i blandt andet Vietnam, Indonesien og Singapore.

Samlet har Jysk dog ifølge Finans flere end 2400 butikker i 47 lande.

Ifølge Finans har Jysk dog haft svært ved at bide sig fast i Kina, hvor koncernen i 2010 satte fart i en storstilet satsning med åbning af den første butik.