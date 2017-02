Journalistformand: Frokostkendelse vil danne præcedens

Formanden for Journalistforbundet ser også voldgiftskendelse som en sejr for ansatte uden for DR.

Det mener Lars Werge, der er formand for Journalistforbundet, efter at hans medlemmer i DR har fået Voldgiftsrettens ord for, at de har ret til betalt spisepause, selv om det ikke er skrevet ned i overenskomsten.

- Vores advokat har kigget på perspektiverne, og hun vurderer, at det vil danne præcedens i forhold til andre arbejdspladser på vores område.

- Det står meget klart i kendelsen, at det her er et overenskomstanliggende. Og parallellen til andre overenskomster bliver også trukket op, siger Lars Werge.

Han tror alligevel ikke, at DR har opgivet at få medarbejdere til selv at betale deres frokost.

- Det ville ikke overraske mig, hvis de kommer med et krav om at gøre noget ved spisepausen, når vi skal forhandle overenskomst til foråret.

- Men bare fordi der kommer et krav, er det jo langt fra ensbetydende med, at det også vil være at finde i den endelige aftale, siger formanden.

Sejren kan dog vise sig at være dyr i sidste ende, fordi DR nu skal finde 45 millioner kroner på budgettet.

Det kan præge de kommende overenskomstforhandlinger, vurderer Lars Werge.

- Der er jo ingen tvivl om, at Danmarks Radio skal finde pengene på anden vis. Det har de allerede meldt ud.

- Derfor har vi hele tiden vidst, at det ville blive en svær manøvre.

- Men der er jo ingen overenskomstforhandlinger, der er nemme i vores branche i disse år. Det var formentlig også blevet svært, hvis vi havde tabt sagen, vurderer han.