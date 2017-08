Jobfesten fortsætter med nye job i de private virksomheder

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der er offentliggjort mandag.

Tallene er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Fremgangen sker i de private virksomheder, mens der blev lidt færre offentlige job.

- Det er virkeligt imponerende, at der skabes så mange nye job i de private virksomheder, siger underdirektør Steen Nielsen, DI, i en skriftlig kommentar.

Hos Nykredit forventer man, at beskæftigelsen fortsat vil stige - dog i et mere moderat tempo - i resten af 2017. Det betyder, at beskæftigelsen i slutningen af året vil ende på et rekordhøjt niveau.

- Når det er sagt, så bringer jobopsvinget også nye udfordringer med sig. Der er slet og ret færre ledige ressourcer, herunder arbejdskraft, til rådighed i dansk økonomi, siger cheføkonom Tore Stramer, Nykredit.

Ifølge Nykredit er risikoen for mere alvorlige flaskehalsproblemer trods alt begrænset.

Jyske Bank mener, at det hører med til historien om arbejdsmarkedet, at ledigheden ikke falder hastigt. Faktisk viser ledighedstallene små stigninger.

- Så de nye hænder på arbejdsmarkedet kommer sikkert fortsat i høj grad fra udlandet. Lige som det sikkert også spiller ind, at flere trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet, nu hvor efterlønsalderen langsomt bliver sat op, siger cheføkonom Niels Rønholt.

Dansk Byggeri mener, at der på længere sigt er brug for at opruste arbejdsstyrken antalsmæssigt og hvad angår kvalifikationer.

- Ellers risikerer vi, at opsvinget løber tør for kvalificeret arbejdskraft tidligere end nødvendigt. Derfor er det også vigtigt, at trepartsaftaler og efterårets reform-værktøjskasse har fokus på at opruste arbejdsstyrken, siger Bo Sandberg.