Danske virksomheder får stadigt sværere ved at rekruttere it-specialister.

It-specialister er blevet en endnu større mangelvare

Over halvdelen af de adspurgte virksomheder i en undersøgelse har forgæves søgt efter nye it-folk.

Mens 42 procent oplevede, at det var vanskeligt at rekruttere it-specialister i 2014, var andelen oppe på 51 procent året efter.

Danske virksomheder er i stor stil i gang med den digitale omstilling, men det kniber med at finde de nødvendige folk.

Det er hovedsageligt inden for informations- og kommunikationsvirksomheder, at problemet er mest udtalt, og det rammer i lidt højere grad de mindre virksomheder frem for de større.

Dansk Industris direktør, Tine Roed, kalder tendensen "stærkt alarmerende".

- Vi risikerer, at det bliver en alvorlig hæmsko for den digitale omstilling, som skal sikre danske virksomheder international konkurrencekraft, siger hun.

Tine Roed opfordrer derfor politikerne til at få sat mere fart på uddannelsen af medarbejdere med it-kompetencer.

Undersøgelsen viser desuden, at virksomhedernes internetforbindelser bliver stadig hurtigere, og at brugen af såkaldt cloud computing - hvor data er lagret et helt andet sted - er næsten fordoblet de seneste fire år.

64 procent af de adspurgte virksomheder er desuden aktive på sociale medier.

Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra it-ansvarlige i 3884 virksomheder private virksomheder med mindst ti ansatte. Besvarelserne er afgivet i begyndelsen af sidste år.