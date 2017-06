Isproducenten Premier Is køber Hjem Is

Selv om den regnfulde sommer ikke ligefrem indbyder til is, så har isproducenten Mejerigaarden AS, som i daglig tale går under navnet Premier Is, købt Hjem Is.

- Med købet af Hjem Is styrker vi vores position på det danske ismarked og understøtter på den måde vores fortsatte indsats for at ekspandere i Nordeuropa, udtaler Andrey Beskhmelnitskiy, som er Global CEO og grundlægger af Food Union Group.

Hjem Is har indtil nu været ejet af en gruppe private investorer med hovedaktionær og administrerende direktør Frank Waller.

- Premier Is er en mere naturlig ejer af Hjem Is end os. Med sin lange historie og traditioner for isproduktion er Premier Is den bedste partner for Hjem Is for at sikre den højeste kvalitet i hele værdikæden, siger den nu tidligere administrerende direktør.