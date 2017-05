Irma stopper med at sælge skrabeæg

- Vores kunder ønsker ganske enkelt ikke at købe skrabeæg, men vægter i stedet varer, der er produceret med endnu større hensyn til dyrevelfærden.

- Derfor fjernede vi i sin tid buræg, og derfor fjerner vi nu også skrabeæggene fra hylderne, siger Søren Steffensen, direktør i Irma.

Ifølge æggeproducenten Danæg kommer skrabeæg fra høns, der går frit rundt i et hønsehus, men som ikke har adgang til at komme udenfor. Der må være op til ni høns per kvadratmeter.

Økologiske æg kommer derimod fra høns, der skal kunne gå udenfor. Der må højst være seks høns per kvadratmeter i et økologisk hønsehus.

- Vi vil helst have at alle de æg, vi sælger, kommer fra høns, der har haft et frit liv. Det vil sige, at de er fritgående og har de faciliteter - det vil sige halm og strøelse - som fritgående høns nu skal have, siger Søren Steffensen.

- Vi vil gerne bruge vores hyldemeter til de varer, som giver mest mening for os. Vi vil gå forrest med dyrevelfærd, siger han.

I første omgang gælder salget af friske og pasteuriserede æg. Intentionen er, at Irma på sigt vil udfase brugen af skrabeæg som ingrediens i kædens egne varemærker.

Irma stoppede salget af buræg for 24 år siden, mens kæden sidste år holdt op med at bruge buræg som ingrediens i sine egne varemærker.

Senest er en række danske supermarkeder stoppet med at sælge æg fra burhøns.

Kvickly, der ligesom Irma hører under detailkoncernen Coop, stoppede salget i 2013. I 2016 meddelte Coop, at kæderne SuperBrugsen, Dagli' og LokalBrugsen og Fakta vil være fri for buræg i 2020.

17. maj 2017 meddelte Superbrugsen dog, at det var helt slut med buræg.

I Dansk Supermarked har Føtex også stoppet salget af buræg, og senest ved udgangen af 2017 følger Bilka og Netto trop.

Også Aldi og Rema 1000 har besluttet at skrotte buræg i de danske butikker henholdsvis inden 2020 og senest medio 2018.