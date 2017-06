Se billedserie Kalibreringstekniker Marianne Larsen arbejder i Insatechs laboratorium, hvor alle maskiner hvert år kommer ind til genkalibrering. Laboratoriumet er også certificeret til at genkalibrere andre firmaers udstyr. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Insatech sætter kurs mod større marked Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Insatech sætter kurs mod større marked

Erhverv - 09. juni 2017 kl. 14:30 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Præcision. Det ord er afgørende for de kunder, der vælger Insatechs ydelser. Bårse-firma har specialiseret sig i at opfinde udstyr, der kan lave de mest præcise målinger overhovedet. Det gælder blandt andet inden for medicinalindustrien.

Det avancerede målings- og kalibreringsudstyr gør Insatech til en af Vordingborg Kommunes mest højteknologiske virksomheder, og presset er stort i forhold til hele tiden at finde på løsninger, der er smartere, mindre og mere præcise, og i endnu højere grad er skræddersyet til den enkelte kunde.

- Vi er ikke længere bare en handelsvirksomhed. Vi kan i endnu højere grad gå ind og lave specialløsninger, når kunderne siger, at de står med et problem, der kræver mere end bare et måleinstrument, forklarer direktør Jakob Møller.

Han overtog i 2015 ledelsen af virksomheden efter stifteren Allan Christoffersen, og han har ledt Insatech igennem en meget travl tid med udflytning fra de små lokaler inde i Vordingborg by til nybyggede lokaler ved motorvejsafkørslen ved Bårse.

Jakob Møller står også i spidsen, når virksomheden nu kigger fremad mod nye tider, hvor virksomheden for alvor skal ind på det maritime marked. Her er det særligt løsninger til de store containerskibe, som firmaet har specialiseret sig i med udstyr til at måle, registrere og reagere på skibenes voldsomme forbrug.

- Der er et enormt behov for at få gjort noget ved skibenes energiforbrug, både for at spare kunderne penge og for at reducere CO2-udslippet, fortæller direktøren.

- Et meget stort containerskib brænder rask væk 40.000-50.000 dollars af på brændstof. Kan vi spare vores kunder for bare fem procent af det, så er der mange, mange millioner at hente, forklarer direktøren.

Han sammenligner Insatechs tjenester med udviklingen af instrumentbrættet i en almindelig personbil.

Læs hele artiklen gratis i ErhvervsAvisen Sjælland på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/282/