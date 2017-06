På Fablab TI er der gode muligheder for at arbejde med sine gode idéer. På værkstedet er der redskaber, maskiner og sparring til rådighed. Og man kan møde Rune Rex, som er faglig leder under Idé og Vækst på Teknologisk Institut og Opfinderrådgivningen, som Fablab TI hører under. Foto: Kasper Ellesøe

Innovation kræver mere end bare post-it's

Erhverv - 07. juni 2017 kl. 15:41 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Post-it's i forskellige farver sidder på væggene i værkstedet, hvor også en 3D-printer, en laserskærer og store arbejdsborde er linet op i de to rum, der udgør Teknologisk Instituts udgave af Fablab, som kaldes Fablab TI, hvor også adskillige softwareprogrammer er tilgængelige for både virksomheder og borgere, der har gode og innovative idéer til fremtiden.

På Fablab på Teknologisk Institut bliver idéer bearbejdet og udviklet under kyndig vejledning fra opfinderrådgivere.

Tilgangen til idéerne er afgørende på Fablab TI. Og det er den, som rådgiverne arbejder med og påvirker, når de giver gode råd og sparring, fortæller Rune Rex, som er faglig leder under Idé og Vækst på Teknologisk Institut og Opfinderrådgivningen, som Fablab TI hører under.

- Man er nødt til at ændre tankerne, så idéerne kommer ud. Her fokuserer vi enormt meget på at teste idéerne af ude i virkeligheden. Det er vores fornemmeste opgave at opkvalificere idéerne og håndgribeliggøre en tanke. Det handler om, at man skal udvikle en idé, og så går vi op i, hvordan man kan lære af sin idé,« siger Rune Rex.

Selvom, der hænger post-it's på væggene, så nøjes man ikke med kun at skrive en masse idéer ned på de farverige lapper papir på Fablab TI.

- Vi går skridtet videre end post-it's og har en mere praktisk tilgang, der handler om »more than post-its«. Vi gør idéer konkrete og håndgribelige og har mere fokus på proces og mennesker end på teknologi, siger han.

Mens borgere kan komme og benytte sig af Fablab TI gratis to dage om ugen, kan virksomheder leje sig ind og få lavet et skræddersyet forløb af forskellig varighed.

Rune Rex fortæller, at Fablab TI typisk tilbyder tre typer forløb til virksomheder.

- Der er mulighed for at få et kortere inspirationsforløb, hvor virksomheder kan få hjælp til at innovere. Derudover tilbyder vi muligheden for at gå mere i dybden, hvor virksomhederne bruger værktøjerne i vores fablab og bliver involveret i, hvordan man kan løse en udfordring. Det tager oftest cirka fem-ti dage over en længere periode. Den sidste type forløb, vi typisk tilbyder, er en form for innovationskulturforandring, hvor Teknologisk Institut fungerer som mentor og facilitator og skaber et redskab, der gør, at virksomheden selv kan varetage innovationen og udføre en idé, siger han.

Når man innoverer handler det i høj grad om at forstå sine kunder for at give dem det produkt, de har behov for. Det er ikke alle virksomheder, der forstår det.

- For mange er det en øjenåbner at komme ind under huden på kunderne og rent faktisk være i kontakt med dem. Det er en del af tilgangen her på vores fablab, at man relativt hurtigt får afprøvet sine idéer hos sin kundegruppe, og det er den tilgang vi prøver at lære fra os til virksomheder og borgere, fortæller Rune Rex og fortsætter.

-D et er den måde, man arbejder på, der er afgørende for innovationskulturen. Ved at få idéerne testet i virkeligheden og få feedback relativt tidligt i forløbet gør, at man kan justere. Jo hurtigere man lavere billige fejl, jo større mulighed er der for succes til sidst, siger Rune Rex og fortæller, at tilgangen til innovation også gælder, hvis man er almindelig borger med en god idé.

Går man som almindelig borger rundt med en idé, man vil have afprøvet og har man lyst til at benytte sig af Fablab TI, er der åbent to dage om ugen. Det er gratis at være i Fablab TI og benytte sig af maskinerne og faciliteterne og samtidig få hjælp til det.

- Det, man betaler med, er venlighed og villighed til at dele sin viden om, hvordan man lærer noget. Vi gør meget for at opmuntre til at dele viden og idéer, og de, der kommer her, får rigtig meget ud af hinanden. Vi gør meget for at skabe den rigtige innovationskultur, hvor man tør at skabe noget, og hvor det er okay at lave fejl, prøve sig frem og sige sine idéer højt, selvom de ikke er gennemtænkt, siger Rune Rex og fortæller, hvorfor det overhovedet er vigtigt med et Fablab.

- Vi lever i en tid, hvor vi er forpligtede til at følge med, så derfor skal vi bekymre os om at innovere for fremtiden, siger han.

Opfinderrådgiverne på Teknologisk Institut er med fra den spæde start, til produktet rammer markedet, og det er ikke kun fysiske ting, men også services, apps, programmer og software, som man hjælper med at idéudvikle.