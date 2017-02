Industriens 230.000 ansatte sikres historisk uddannelsesløft

Ny overenskomst giver uddannelsesløft og sikrer blandt andet bedre vilkår for seniorer og børnefamilier.

Forhandlerne for lønmodtagere og arbejdsgiverne er blandt andet enige om en overenskomst med 200 millioner kroner til uddannelsesløft over tre år.

Den gælder for de cirka 230.000 ansatte på området og sætter traditionelt rammerne for løn- og arbejdsvilkår for de øvrige overenskomster, der følger.

Parterne præsenterer søndag indholdet af aftalen i Industriens Hus i København.

Aftalen skal løfte tusindvis af ufaglærte og videreuddanne faglærte og funktionærer samt løfte folk med læse- og skrivevanskeligheder.

Mindstelønnen udgør i dag 113,65 kroner og forhøjes med to kroner i hvert af overenskomstårene. Den faktiske løn forhandles på den enkelte virksomhed.

Seniorer får ifølge aftalen ret til at købe sig til op mod 32 seniorfridage om året. Fem år før deres folkepensionsalder kan seniorer konvertere deres fritvalgslønkonto og pensionsbidrag til seniorfridagene.

Overenskomsten er indgået mellem Dansk Industri og CO-industri, der repræsenterer fagforeninger som 3F, HK og Dansk Metal, og omfatter de ansatte på cirka 6000 industrivirksomheder i Danmark.

Ifølge CO-Industri er der tale om et uddannelsesløft, der ikke tidligere er set på samme niveau.

Reglerne for barnets første sygedag ændres. Medarbejdere får ret til fri resten af den dag, barnet bliver syg samt den efterfølgende dag.

Medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage om året og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres fritvalgslønkonto.

Der er tale om en treårig aftale, der løber frem til 1. marts 2020.

Den træder i kraft 1. marts i år og afløser den eksisterende aftale fra 2014, der også er en treårig aftale.