IC4-skandale skal for alt i verden undgås i køb af nye el-tog

- Vi skal undgå de fatale fejl, som blev begået ved anskaffelsen af IC4. Og det her beslutningsoplæg er et stort skridt på vejen mod at erstatte DSB's utidssvarende materielflåde med driftsstabile og moderne eltog, siger han.

Anbefalingerne kommer fra DSB i samarbejde med eksterne rådgivere og skal danne grundlag for den politiske beslutning om indkøb af togene.

En af anbefalingerne lyder altså, at de nye el-tog allerede skal køre på skinner. Det er bedst og billigst og giver fordele i forhold til at vedligeholde togene, opsummerer ministeriet i pressemeddelelsen.

- Med Fremtidens Tog anskaffer DSB et produkt, ikke et projekt, og det er et væsentligt udgangspunkt for anskaffelsen, at denne baseres på en etableret produktplatform og kendt og velafprøvet teknologi.

- IC4-anskaffelsen var i væsentlig grad nyt design for AnsaldoBreda og ikke afprøvet på forhånd, lyder det i rapporten om det selskab, der stod bag IC4-togene.

DSB har fremlagt anbefalingerne for ministeren og Folketingets transportordførere.

Der skal anskaffes mellem 199 og 204 togsæt med 43.000 nye pladser, lyder det. Det ventes, at den samlede investering lander på 17,1-21,8 milliarder kroner.

- Med dette beslutningsoplæg er der skabt et væsentligt grundlag for den beslutning, politikerne skal træffe om køb af Fremtidens Tog, siger Flemming Jensen, administrerende direktør, DSB:

- Og dermed for at indfri de gevinster, som investeringerne i elektrificering, spor, skinner og signaler gør mulige for den kollektive transport i Danmark, siger han i en pressemeddelelse.

IC4-togene, der blev købt for milliarder af DSB i 2000, er aldrig kommet ordentligt i gang og har været plaget af problemer.

I 2016 måtte DSB nedskrive værdien af togene med over to milliarder kroner og erkende, at de aldrig er kommet ordentligt i brug.