IC Group indsætter ny direktør og skruer ned for indkøb

De seneste par måneder har man i tøjkoncernen IC Group arbejdet på at få optimeret organisationen, så man bedre fik udnyttet sine tre kernebrands: Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger.

Nu er man ved at være i mål. Og i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal i det forskudte regnskabsår 2016/17 løfter bestyrelsen sløret for, hvem der fremover skal stå for den daglige ledelse af virksomheden.