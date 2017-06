Hvert tredje aktieselskab har ikke en kvinde i bestyrelsen

Det skriver Berlingske lørdag.

Kortlægningen viser, at andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i de børsnoterede selskaber kun udgør 17 procent. I 2015 lå tallet på 15 procent.

- Det er reelt et fåtal af danske virksomheder, der har søgt at øge diversiteten de seneste par år, og de færreste danske virksomheder kan siges at have en mangfoldig bestyrelse, siger Jakob Stengel, der står bag Board Network, til Berlingske.

Han konstaterer, at en lov fra 2012, der skulle sikre større ligestilling i virksomheders ledelser og bestyrelser, ikke har virket i forhold til målsætningen om øget mangfoldighed.

CBS-professor Marie Louise Mors har forsket i kønskvotering i europæiske og amerikanske selskaber.

Hun peger på, at flere kvinder giver en mere nuanceret og åben diskussion af strategiske problemstillinger. I sidste ende fører det til bedre beslutningstagning, og til at bestyrelserne generelt er bedre klædt på.

Også erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) efterlyser flere kvinder i de danske bestyrelser.

Derfor vil regeringen i år gennemføre en evaluering af reglerne, ligesom at det skal undersøges, om der er behov for en revision af loven fra 2012.

- For vi skal have flere kvinder i bestyrelserne. Det er ikke mindst til fordel for virksomhederne, som får en bredere rekrutteringsbase til bestyrelserne. Og det vil alt andet lige styrke dansk erhvervsliv, skriver Brian Mikkelsen i en e-mail til Berlingske.