158 ud af 428 vigtige statslige it-systemer er ikke vedligeholdt ordentligt. Det viser et it-eftersyn fra regeringen.

Hvert tredje af statens vigtige it-systemer risikerer nedbrud

Eftersyn viser, at 158 ud af 428 vitale it-systemer i staten er i utilstrækkelig teknisk tilstand.

Risikoen fremgår af regeringens nye kasseeftersyn på it-området. Rapporten udpeger 428 statslige it-systemer, som er vitale for at drive den offentlige motor.

Store dele af statens vigtigste it-systemer risikerer at blive ramt af nedbrud og hackerangreb på grund af manglende vedligeholdelse. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten mandag.

Det kan for eksempel være systemer, som sikrer, at borgere får deres offentlige ydelser, og at politiets kriminalregister fungerer. Af de 428 systemer er 158 i en utilstrækkelig teknisk tilstand.

Ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), mener, at det er dybt bekymrende.

- Mange af de gamle og meget kritiske systemer er ikke blevet ordentligt vedligeholdt.

- Derfor står vi nu med en række kritiske it-systemer, som er i dårlig stand. Det er i sig selv skræmmende, fordi det øger risikoen for nedbrud og kompromittering (for eksempel via hackerangreb, red.), siger Sophie Løhde til Jyllands-Posten.

It-professor Kim Normann Andersen fra CBS mener, at det er på høje tid, at man sætter ind

- Det lyder alvorligt, at så mange kritiske systemer er skrøbelige. Og i mine øjne bliver det ekstra alvorligt af, at det er de enkelte statslige instanser, der selv har meldt problemerne ind i forbindelse med undersøgelsen.

- Det viser en vis form for handlingslammelse, at de ikke for længst har fået styr på det, siger han til Jyllands-Posten.

Professoren var for en uge siden ude i samme avis med et forslag om, at private aktører bør overtage de store offentlige it-projekter.

For trods krav om mere kontrol og strammere økonomistyring for at holde de statslige it-projekter på sporet, er de ofte blevet forsinkede, dyrere eller ligefrem skrottet. Sådan lyder argumentet, der også kunne samle politisk flertal på Christiansborg.