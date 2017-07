Hver tredje føler sig for dårligt uddannet på it-fronten

I hvert fald svarer 35 procent af de adspurgte i en stor kortlægning af den digitale dansker, at de under deres uddannelse ikke blev klædt godt nok på, hvad angår de it-krav, som de blive mødt med på jobbet.

Men noget tyder på, at det også kniber med det generelle niveau af danskernes it-færdigheder på jobbet.

Erhvervslivet har igennem længere tid råbt op om, at der er mangel på it-specialister i Danmark.

- Det her er et digitalt nødråb og et wakeup-call til uddannelsesverdenen generelt.

- Det gælder lige fra folkeskolen og erhvervsuddannelserne, over voksen- og efteruddannelser, til de videregående uddannelser, siger Janus Sandsgaard, der er fagchef for it og digitalisering hos Dansk Erhverv.

Han kan konstatere, at resultatet er nogenlunde det samme på tværs af alder og uddannelse.

Og han er mest overrasket over, at også mange nyuddannede føler, at de mangler noget i it-værktøjskassen.

I aldersgruppen 25-39 år mener 33 procent således, at der var digitale huller i deres uddannelse.

- Vi har haft et billede af den unge generation som såkaldt digitalt indfødte.

- Men bare fordi man har en masse godt elektronisk legetøj, bliver man ikke god til at bruge regneark. Derfor er digitalt indfødte et djævelsk begreb og en farlig myte.

- Det er om ikke overraskende, så i hvert fald stærkt alarmerende, når de oplever, at de har utilstrækkelige it-kompetencer fra deres uddannelser, siger fagchefen.

Han opfordrer derfor til, at man styrker fokus på it hele vejen igennem uddannelsessystemet.

Det gælder blandt andet folkeskolen, hvor der mangler et selvstændigt, kreativt it-fag.

Men også erhvervsskolerne, hvor man tilsyneladende ikke prioriterer det digitale godt nok.

- Alle virksomheder er digitale virksomheder i dag. For eksempel er et kasseapparat for længst blevet en computer.

- Det opsamlet en masse data og holder styr på kundens fordelsprogram og den slags.

Personalet skal selvfølgelig kunne betjente det, men også meget gerne koble teknisk musikalitet med købmandskab, så det kan omsættes til værdi i butikken, siger Janus Sandsgaard.

Dansk Erhverv har tidligere på året præsenteret 130 konkrete politiske forslag, sm skal gøre Danmark til en digital vindernation. En række af dem handler netop om uddannelse.