Hver andet konkursramte firma i august lå i hovedstaden

Det viser tal fra Experian, der har analyseret den seneste måneds konkurser for Dansk Erhverv (DE).

Tallet kan tages som et udtryk for, at der er mere gang i det københavnske erhvervsliv end i resten af landet.

Sådan lyder analysen fra Jens Hjarsbech, økonom hos Dansk Erhverv.

- Vi ved, at hovedstadsområdet samtidig er der, hvor der er mest økonomisk vækst. Der er flere, som prøver at starte en virksomhed - og så er der også flere, som må sande, at det ikke gik, siger han.

Og det er sådan set godt, at der luges lidt ud i de mange firmaer.

- I en markedsøkonomi som vores skal der ryddes ud i de ineffektive virksomheder, så der kan komme nye og effektive til, siger Jens Hjarsbech.

- Ellers ville vi have et samfund, der stod i stampe.

Erhvervsorganisationen, der repræsenterer 17.000 virksomheder, har analyseret sig frem til, at særligt hotel- og restaurationsbranchen har været hårdt ramt.

Med 1,38 konkurser per 1000 aktive virksomheder indtager branchen førstepladsen, mens bygge- og anlægsbranchen følger efter med 0,87 konkurser per 1000 aktive virksomheder.

Det er lidt af et paradoks. For de to brancher har samtidig set en stigende beskæftigelse de seneste år, forklarer Jens Hjarsbech.

- Det er lidt spøjst, konstaterer DE-økonomen.

- Hvorfor, der er relativt flere konkurser i de brancher, er et godt spørgsmål. Men man kan i hvert fald sige, at selv om der er stor efterspørgsel efter deres tjenester, kan branchen stadig være benhård, tilføjer han.

De 305 konkurser i august er en stigning på 43 procent i forhold til samme måned sidste år. Men det skyldes et kunstigt lavt niveau på grund af et nyt it-system i Erhvervsstyrelsen, vurderer Experian.

Det er derfor ikke muligt at sammenligne de to måneder med hinanden.